В Україні через шквальний вітер знеструмлено 1 418 населених пунктів. У Києві загинула людина

В Україні через шквальний вітер, який спостерігався 14 січня, знеструмлено 1 418 населених пунктів у 16 областях.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Вітер обірвав лінії електропередач, зірвав дахи сотень будинків і повалив дерева.

У Львівській області без світла залишилося 226 сіл, у Київській — 201, у Чернігівській — 184, у Хмельницькій — 166, у Житомирській — 163, у Сумській — 160, у Полтавській — 73, у Тернопільській — 53, у Черкаській — 40, у Чернівецької — 34, у Донецькій — 28, у Дніпропетровській — 22, у Вінницькій — 20, у Луганській та Кіровоградській по 11.

У Києві дерево впало на автомобіль — загинув водій, а пасажирка зазнала травм. Подія сталася на вулиці Верховинній, 34. Поліція зʼясовує обставини.

Загалом у місті впали шість дерев і дві електроопори, внаслідок чого пошкоджено 11 автомобілів, торговий кіоск і два білборди.