В Украине из-за шквального ветра обесточены 1 418 населенных пунктов. В Киеве погиб человек

В Украине из-за шквального ветра, который наблюдался 14 января, обесточено 1 418 населенных пунктов в 16 областях.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Ветер оборвал линии электропередач, сорвал крыши сотен домов и повалил деревья.

Во Львовской области без света остались 226 сел, в Киевской — 201, в Черниговской — 184, в Хмельницкой — 166, в Житомирской — 163, в Сумской — 160, в Полтавской — 73, в Тернопольской — 53, в Черкасской — 40, в Черновицкой — 34, в Донецкой — 28, в Днепропетровской — 22, в Винницкой — 20, в Луганской и Кировоградской по 11.

В Киеве дерево упало на автомобиль — погиб водитель, а пассажирка получила травмы. Происшествие произошло на улице Верховинной, 34. Обстоятельства выясняет полиция.

Всего в городе упали шесть деревьев и две электроопоры, в результате чего повреждены 11 автомобилей, торговый киоск и два билборда.