В Киеве зафиксирован рекорд максимальной скорости ветра — 23 м/с

В Киеве 14 января был зафиксирован рекорд скорости ветра, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

В указанный день максимальная скорость ветра достигла рекордных 23 м/с (83 км/ч), что на 3 м/с выше предыдущего максимума, зафиксированного в 1966 году.

Исторический рекордный максимум скорости ветра в столице пока еще не побит. Он держится с 20 марта 1881 года — тогда в Киеве фиксировали скорость ветра 25 м/с.