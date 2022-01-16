ГСЧС предупредила о сильных ветрах на западе и севере Украины — скорость будет достигать 28 м/с

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили о сильных ветрах в западных и северных областях Украины. Кое-где они будут достигать скорости в 28 м/с (это примерно 100 км/ч).

Об этом ГСЧС написала в своем Telegram-канале.

Ночью 17 января в западных и северных областях объявили «желтый» уровень опасности. Скорость ветра будет достигать 17—22 м/с.

В то же время, на день 17 января во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявили «оранжевый» уровень опасности. Там ожидаются порывы ветра в 25—28 м/с.