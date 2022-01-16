ДСНС попередила про сильні вітри на заході та півночі України — швидкість сягатиме 28 м/с

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про сильні вітри у західних та північних областях України. Подекуди вони сягатимуть швидкості у 28 м/с (це приблизно 100 км/год).

Про це ДСНС написала у своєму Telegram-каналі.

Уночі 17 січня у західних та північних областях оголосили «жовтий» рівень небезпеки. Швидкість вітру сягатиме 17—22 м/с.

Водночас на день 17 січня у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях оголосили «помаранчевий» рівень небезпеки. Там очікуються пориви вітру у 25—28 м/с.