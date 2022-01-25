Синоптики спрогнозировали погоду в Карпатах до конца января: умеренные морозы, тучи и снегопады

В ближайшую неделю на всех курортах украинских Карпат ожидаются слабые и умеренные морозы.

По данным Sinoptik.ua, солнце скроют плотные облака, а снег будет падать каждый день, с небольшими перерывами.

На крупнейшем украинском лыжном курорте Буковель установится облачная погода — в ближайшие 7—10 дней солнце практически не будет просматриваться из-за туч. Днем температура воздуха составит -4...-6 °С, ночью будет -6...-9 °С. Всю неделю будет падать мелкий снег, в некоторые дни — с утра до вечера, не утихая. Толщина снежного покрова достигает здесь 85—86 см и увеличивается. Погода будет практически безветренной (2—4 м/с), в воскресенье возможно усиление ветра до 7—8 м/с.

В Славском средняя дневная температура на этой неделе составит -1...-5 °С, ночная -5...-8 °С. Погода будет пасмурной, без прояснений, но почти без ветра — только в выходные он усилится до умеренных 6,5—7 м/с. Как и в других районах Карпат, неделя в Славском будет снежной — небольшой снег будет падать практически постоянно. Высота снежного покрова достигает 25—26 см.