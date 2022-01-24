Зеленський анонсував нове розширення програми «єПідтримка»: літні люди зможуть оплачувати комуналку, а підлітки — освітні курси

Українці зможуть витрачати отримані за вакцинацію в рамках програми «єПідтримка» гроші на оплату комунальних послуг. Йдеться про літніх людей.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення 24 січня.

«Протягом лютого ми додатково розширимо програму для літніх людей — вони матимуть можливість використання цих грошей на оплату комунальних послуг», — повідомив він.