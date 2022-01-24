Вакциновані українці старші за 60 років відсьогодні можуть придбати ліки за гроші з «єПідтримки»

Вакциновані українці старші за 60 років з 24 січня мають можливість придбати ліки за гроші з «єПідтримки». Це можна зробити як онлайн, так і офлайн.
Про це повідомляє «Дія» у своєму Telegram-каналі.
«У момент проведення платежу банк перевірятиме, чи вже виповнилося вам 60 років. Коли ви оформили картку «єПідтримка» — не має значення. Головне, щоб вам було 60 років та ви мали «зелений» СOVID-сертифікат у «Дії», — зазначили там.
- 19 грудня 2021 року в Україні стартувала програма виплати всім вакцинованим громадянам по 1 000 гривень. Їх можна буде витратити лише у певних сферах: придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концерт, виставку. Також можна купити книжки чи квитки для мандрівок всередині країни, на внутрішні залізничні та авіаперевезення.
- Програма виплат «єПідтримка» діятиме протягом усього 2022 року. Гроші, які люди отримають на картку, можна витратити протягом чотирьох місяців з дати надходження коштів.