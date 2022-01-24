Вакциновані українці старші за 60 років відсьогодні можуть придбати ліки за гроші з «єПідтримки»

Вакциновані українці старші за 60 років з 24 січня мають можливість придбати ліки за гроші з «єПідтримки». Це можна зробити як онлайн, так і офлайн.

Про це повідомляє «Дія» у своєму Telegram-каналі.

«У момент проведення платежу банк перевірятиме, чи вже виповнилося вам 60 років. Коли ви оформили картку «єПідтримка» — не має значення. Головне, щоб вам було 60 років та ви мали «зелений» СOVID-сертифікат у «Дії», — зазначили там.