Українці зможуть витратити «тисячу Зеленського» на ліки онлайн та офлайн. В уряді пояснили, як це працюватиме

Українці віком від 60 років зможуть витратити тисячу гривень, отриману за вакцинацію, на ліки в аптеках офлайн або онлайн.

Про це під час брифінгу Міністерства цифрової трансформації та Міністерства економіки повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Усі вакциновані українці, яким виповнилося 60 років, зможуть купувати ліки не лише офлайн, а також онлайн. Не лише в аптечних пунктах та мережах, а також онлайн на сайтах. Всі аптеки, які до цього працювали, в яких є термінали, які продавали офлайн та онлайн, вони вже автоматично підключаються з понеділка [24 січня] та приєднуються до програми «єПідтримка», — розповів він та наголосив, що не потрібно оформлювати нову картку, якщо людина відкрила свою до впровадження можливості витрачати гроші за вакцинацію в аптеках.

Водночас заступник міністра економіки Олександр Грибан уточнив, що купувати в аптеках можна буде лише лікарські засоби.

«Не можна купувати засоби з недоведеною ефективністю, біологічно-активні добавки, медичні прилади», — пояснив він.

Також Грибан зазначив, що банки перевірятимуть вік людини саме в момент проведення платежу.

«Неважливо, коли людина відкрила цю картку, важливим буде саме той факт, чи є людині 60 років на момент транзакції», — додав заступник глави Мінекономіки.

Окремо Грибан анонсував, що у другому-третьому кварталі цього року уряд запустить механізм виплати тисячі гривень за вакцинацію офлайн.

«Буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм. Вже в другому-третьому кварталі 2022 року будуть започатковані механізми, як можна зробити це [отримати допомогу за програмою «єПідтримка»] офлайн. Якраз для тих людей, які не мають смартфонів, але бажають отримати таку допомогу», — сказав він.