Кабмін дозволив витрачати «тисячу Зеленського» за вакцинацію на ліки

Кабінет міністрів розширив перелік послуг, які можна отримати в рамках програми «єПідтримка». Тепер українці віком від 60 років зможуть витратити тисячу гривень, отриману за вакцинацію, на ліки.

Про це повідомив премʼєр-міністр України.

Кабмін доповнив перелік сфер діяльності та кодів категорій продавця сферою лікарських засобів. Купити ліки за ці кошти можна буде з 24 січня.

Тепер у планах уряду розширити програму на дітей віком від 12 до 17 років (доручення вже оформили).