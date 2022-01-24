Вакцинированные украинцы старше 60 лет с сегодняшнего дня могут приобрести лекарства за деньги «єПідтримки»

Вакцинированные украинцы старше 60 лет с 24 января имеют возможность приобрести лекарства за деньги с «єПідтримки». Это можно сделать как онлайн, так и офлайн.
Об этом сообщает «Дія» в своем Telegram-канале.
«В момент проведения платежа банк будет проверять, исполнилось ли вам 60 лет. Когда вы оформили карту «єПідтримка» — не имеет значения. Главное, чтобы вам было 60 лет и у вас был «зеленый» СOVID-сертификат в «Дії», — отметили там.
- 19 декабря 2021 года в Украине стартовала программа выплаты всем вакцинированным гражданам по 1 000 гривен. Их можно будет потратить только в определенных сферах: приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концерт, выставку. Также можно купить книги или билеты для путешествий внутри страны, на внутренние железнодорожные и авиаперевозки.
- Программа выплат «єПідтримка» будет действовать в течение всего 2022 года. Деньги, которые люди получат на карту, можно потратить в течение четырех месяцев с даты поступления денежных средств.