Вакцинированные украинцы старше 60 лет с сегодняшнего дня могут приобрести лекарства за деньги «єПідтримки»

Вакцинированные украинцы старше 60 лет с 24 января имеют возможность приобрести лекарства за деньги с «єПідтримки». Это можно сделать как онлайн, так и офлайн.

Об этом сообщает «Дія» в своем Telegram-канале.

«В момент проведения платежа банк будет проверять, исполнилось ли вам 60 лет. Когда вы оформили карту «єПідтримка» — не имеет значения. Главное, чтобы вам было 60 лет и у вас был «зеленый» СOVID-сертификат в «Дії», — отметили там.