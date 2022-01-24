Зеленский анонсировал новое расширение программы «єПідтримка»: пожилые люди смогут оплатить коммуналку, а подростки — образовательные курсы

Украинцы смогут тратить полученные за вакцинацию в рамках программы «єПідтримка» деньги на оплату коммунальных услуг. Речь идет о пожилых людях.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения 24 января.

«В течение февраля мы дополнительно расширим программу для пожилых людей — у них будет возможность использования этих денег на оплату коммунальных услуг», — сообщил он.