Не стояти біля росіян із прапорами: міністр спорту визнав, що українські спортсмени перед Олімпіадою отримали певні рекомендації

Міністр спорту Вадим Гутцайт визнав, що українські спортсмени перед Олімпіадою у Пекіні отримали певні рекомендації щодо поведінки. Зокрема їм порадили не стояти біля росіян з їхнім прапором.
Про це пише «Суспільне».
«У нас була онлайн зустріч з усіма спортсменами і тренерами, як поводити себе у таких ситуаціях, коли будуть провокації, як це було на літній Олімпіаді. Всі спортсмени обізнані, вони знають, як себе поводити у таких ситуаціях. Вони не повинні стояти разом, коли стоять спортсмени з Росії зі стягом. Щоб вони не були разом. Вони повинні це знати», — пояснив міністр.
За його словами, після літньої Олімпіади відомство кілька разів зустрічалося зі спортсменами та обговорювало цей момент.
Що стосується проблем із кібербезпекою, то Гутцайт зазначив, що жодних рекомендацій з приводу того, щоб не брати до Китаю особисті гаджети, відомство не давало.
- Зимові Олімпійські ігри — 2022 в Пекіні відбудуться з 4 до 20 лютого, а зимові Паралімпійські — з 4 до 13 березня.
- Через коронавірус ігри пройдуть без іноземних уболівальників. Для самих спортсменів і членів команд запровадили суворі обмеження. Також їм заборонили секс і вечірки.