Не стояти біля росіян із прапорами: міністр спорту визнав, що українські спортсмени перед Олімпіадою отримали певні рекомендації

Міністр спорту Вадим Гутцайт визнав, що українські спортсмени перед Олімпіадою у Пекіні отримали певні рекомендації щодо поведінки. Зокрема їм порадили не стояти біля росіян з їхнім прапором.

Про це пише «Суспільне».

«У нас була онлайн зустріч з усіма спортсменами і тренерами, як поводити себе у таких ситуаціях, коли будуть провокації, як це було на літній Олімпіаді. Всі спортсмени обізнані, вони знають, як себе поводити у таких ситуаціях. Вони не повинні стояти разом, коли стоять спортсмени з Росії зі стягом. Щоб вони не були разом. Вони повинні це знати», — пояснив міністр.

За його словами, після літньої Олімпіади відомство кілька разів зустрічалося зі спортсменами та обговорювало цей момент.

Що стосується проблем із кібербезпекою, то Гутцайт зазначив, що жодних рекомендацій з приводу того, щоб не брати до Китаю особисті гаджети, відомство не давало.