Олімпіада в Пекіні: до столиці Китаю прибули перші спортсмени, коронавірус виявили у шістьох людей

До столиці Китаю почали прибувати перші учасники зимової Олімпіади. У декого з них виявили коронавірус.

Про це повідомляє оргкомітет Ігор.

Напередодні, 23 січня, до аеропорту Пекіну прибули 529 учасників, з яких 153 спортсмени. В аеропорту ПЛР-тести показали зараження у чотирьох осіб, у тому числі у спортсмена, а пізніше під час перевірки у ще двох людей.

Загалом вірус виявили у шести учасників. Їхні імена і належність до команд не повідомляють.