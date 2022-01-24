Олимпиада в Пекине: в столицу Китая прибыли первые спортсмены, коронавирус выявили у шести человек

В столицу Китая начали прибывать первые участники зимней Олимпиады. У некоторых из них выявили коронавирус.
Об этом сообщает оргкомитет Игр.
Накануне, 23 января, в аэропорт Пекина прибыли 529 участников, из которых 153 спортсмена. В аэропорту ПЦР-тесты показали заражение у четырех человек, в том числе у спортсмена, а позднее при проверке у еще двоих человек.
В целом вирус выявили у шести участников. Их имена и принадлежность к командам не сообщаются.
- Зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта.
- Из-за коронавируса игры пройдут без иностранных болельщиков. Для самих же спортсменов и членов команд ввели строгие ограничения. Также им запретили секс и вечеринки.