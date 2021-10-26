На Олимпийских играх —2022 спортсменам запретили секс и вечеринки

Во время Олимпийских игр 2022 года в поселках спортсменов будет действовать жесткий запрет на общение между людьми из разных делегаций.
Об этом говорится в обнародованных оргкомитетом зимней Олимпиады в Пекине пособиях с советами, как предотвратить распространение коронавируса.
Как отмечается, всем приехавшим в Китай иностранцам рекомендовано «свести к минимуму физическое взаимодействие друг с другом».
Также указывается, что спортсмены будут жить в одноместных номерах.
«COVID-19 преимущественно передается через мелкие частицы жидкости, которые выделяются при дыхании, при кашле, чихании, разговоре, крике или пении. Вот почему так важно пройти вакцинацию, свести к минимуму физическое взаимодействие, носить маску и избегать закрытых и многолюдных помещений», — говорится в правилах Игр.
Невакцинированные спортсмены обязаны находиться в изоляции в течение 21 дня по прибытии в Китай.
Также возможна депортация из Китая за нарушение таких правил, в частности речь идет о сексе и праздничных вечеринках.
Зимняя Олимпиада в Пекине продлится с 4 по 22 февраля.
- Во время летней Олимпиады в Токио также были запрещены рукопожатия и объятия во время церемонии награждения, а спортсмены сами надевали медали. Также Игры провели без зрителей.
- Кроме того, ходили слухи, что для спортсменов специально установили картонные кровати, чтобы избежать сексуальных связей между олимпийцами во время пандемии. Впоследствии ирландский гимнаст Рис МакКленаган опроверг эту информацию.