Не стоять возле россиян с флагами: министр спорта признал, что украинские спортсмены перед Олимпиадой получили рекомендации

Министр спорта Вадим Гутцайт признал, что украинские спортсмены перед Олимпиадой в Пекине получили определенные рекомендации по поведению. В частности, им посоветовали не стоять возле россиян с их флагом.

Об этом пишет «Суспільне».

«У нас была онлайн-встреча со всеми спортсменами и тренерами, как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде. Все спортсмены знают, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны стоять вместе, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать», – объяснил министр.

По его словам, после летней Олимпиады ведомство несколько раз встречалось со спортсменами и обсуждало этот момент.

Что касается проблем с кибербезопасностью, Гутцайт отметил, что никаких рекомендаций по поводу того, чтобы не брать в Китай личные гаджеты, ведомство не давало.