Авіакомпанія Lufthansa підтвердила перенесення вечірніх рейсів у Київ: аби екіпаж тут не лишався на ніч

Найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa підтвердила, що переносить час деяких рейсів на Київ таким чином, аби екіпаж не залишався на ніч в українській столиці, а одразу повертався на базу. Українці це повʼязували із політичною ситуацією та можливим російським вторгненням.
Свою позицію компанія Lufthansa озвучила у коментарі DW.
Ухвалення рішення про перенесення рейсів в авіакомпанії пояснили «оптимізацією графіку руху» і наголосили, що Lufthansa, як і раніше, нині виконуватиме три рейси на день до Києва — два з Франкфурта-на-Майні і один з Мюнхена.
23 січня народний депутат 8-го скликання Вікторія Войціцька опублікувала у Facebook допис із Мюнхена, у якому повідомила наступне: «У зв’язку з політичною ситуацією екіпаж Lufthansa не може залишатись в Україні на ніч» — щойно нам пояснили причину переносу рейсу з 21:00 вчора на 06:00 сьогодні».
- Росія зосередила навколо України групи військ чисельністю понад 100 тисяч і продовжує стягувати війська. Західні ЗМІ повідомляють, що в масштабному вторгненні можуть брати участь до 175 тисяч російських військових. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ЛНР» і «ДНР».
- Росія вимагає гарантій нерозширення НАТО на схід Європи, скорочення кількості військових навчань, відмови від прийняття України до НАТО та нерозміщення ракет на її території. НАТО і США на такі поступки йти не готові. Нещодавні переговори з Росією ні до чого не призвели, тому США збільшили військову допомогу Україні.