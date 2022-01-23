В Офісі президента відреагували на дані британської розвідки про Мураєва, як імовірного «проросійського лідера» у Києві

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував заяву Міністерства закордонних справ Британії про те, що Росія планує поставити в Києві «проросійського лідера» і розглядає для цього кандидатуру екснардепа Євгена Мураєва. За словами Подоляка, Росія і раніше підтримувала «незначні фігури».

Про це він заявив 23 січня у коментарі Reuters та Liga.net.

Подоляк визнав, що серед українців є сумніви щодо того, чи Мураєв є «надто безглуздою фігурою», щоб Кремль вибрав його для «керівництва Україною». Але Подоляк додав, що Росія і раніше підтримувала «незначні постаті на керівних посадах окупованих Криму та Донбасу». Тому, за словами Подоляка, до повідомлень про Мураєва як імовірного «проросійського лідера» у Києві слід ставитись «максимально серйозно».