В Офисе президента отреагировали на данные британской разведки о Мураеве, как вероятном «пророссийском лидере» в Киеве

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление Министерства иностранных дел Британии о том, что Россия планирует поставить в Киеве «пророссийского лидера» и рассматривает для этого кандидатуру экс-нардепа Евгения Мураева. По словам Подоляка, Россия по-прежнему поддерживает «незначительные фигуры».
Об этом он заявил 23 января в комментарии Reuters и Liga.net.
Подоляк признал, что среди украинцев есть сомнения в том, является ли Мураев «слишком бессмысленной фигурой», чтобы Кремль выбрал его для «руководства Украиной». Но Подоляк добавил, что Россия и раньше поддерживала «незначительные фигуры на руководящих должностях оккупированных Крыма и Донбасса». Поэтому, по словам Подоляка, к сообщениям о Мураеве как вероятном «пророссийском лидере» в Киеве следует относиться «максимально серьезно».
В комментарии Liga.net Подоляк уточнил, что Россия может делать ставку на тех, кто будет или может с ней сотрудничать. Он также добавил, что Служба безопасности Украины «очень внимательно анализирует каждый шаг таких лиц», у которых может возникнуть или уже возникло желание поставить украинские интересы на политический торг.
- 23 января министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что располагает информацией о том, что Россия в результате вторжения планирует установить в Украине пророссийский режим, который может возглавить бывший нардеп Евгений Мураев. Сам Мураев прокомментировал эту информацию российским СМИ: напомнил, что находится под российскими санкциями и об аресте активов там. Также МИД Великобритании отмечает, что располагает информацией о том, что российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками (Николаем Азаровым, Сергеем Арбузовым, Андреем Клюевым). В России эту информацию, как обычно, назвали «дезинформацией».
- Россия стянула к границам Украины войска, западные СМИ сообщают, что в масштабном вторжении могут участвовать до 175 тысяч российских военных. Также Россия усиливает группировку боевиков «ЛНР» и «ДНР».