У Закарпатті снігова лавина накрила групу туристів

У гірській долині Боржава (схил гори Плай, Закарпатська область) снігова лавина накрила групу туристів.

По це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«23 січня об 11:18 до чергового пункту ДСНС в Івано-Франківській області через застосунок «Порятунок в горах» надійшло повідомлення SOS, що на гірській долині Боржава (схил м. Плай) поблизу смт Воловець під час спуску групи туристів з 9 осіб сталося сходження лавини, унаслідок чого частково снігом засипало п’ятьох туристів», — йдеться в повідомленні.

Туристи відкопалися самостійно, проте один з них постраждав унаслідок сходження лавини і потребує транспортування. ДСНС повідомила, що до рятувальних робіт залучили 10 службовців та 3 одиниці техніки.