Синоптики попередили про щоденні снігопади в Карпатах і можливе сходження лавин

У Буковелі встановляться помірні морози. Удень термометри показуватимуть -5...-8 °С, уночі — до -12...-13 °С. Небо над Карпатами майже постійно буде затягнуте хмарами. Натомість обійдеться без штормових попереджень: швидкість вітру становитиме близько 2—5 м/с (лише 20 січня можливе посилення вітру до 6—6,2 м/с). Дрібний сніг падатиме практично щодня — то час від часу, то зранку і до пізнього вечора. Висота снігового покриву досягає 50 см у нижній частині схилу та 70 см угорі.

У Славському середня денна температура протягом найближчих семи днів становитиме -5...-8 °С. Уночі стовпчики термометрів опустяться до -9...-10 °С. Сонце зʼявиться з-за хмар на Водохреще, проте після 19 січня погода буде хмарною. Очікуються щоденні снігопади — дрібний сніг падатиме з різною інтенсивністю протягом усього дня. Тиждень буде не дуже вітряним, у середньому 2,3—5 м/с. Виняток становитиме лише перша половина 20 січня — можливий помірний вітер до 7,7 м/с (з поривами до 19 м/с). Висота снігового покриву — найменша серед українських гірськолижних курортів, лише 13—14 см. Проте очікується, що до 20—21 січня цей показник збільшиться до 20—21 см.

На Драгобраті на висоті 1 300—1 700 м над рівнем моря трохи холодніше, ніж на інших карпатських курортах, але загалом прогноз погоди на тиждень кардинально не відрізняється. Удень стовпчики термометрів покажуть -7...-10 °С, уночі — до -13 °С. Вітер слабкий — від 0,3 до 4,4 м/с. У найбільш «вітряний» день (20 січня) очікується вітер швидкістю до 5,4 м/с (можливі пориви до 10—12 м/с). Висота снігового покриву на Драгобраті досягне 131—133 см.