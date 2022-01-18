Синоптики предупредили о ежедневных снегопадах в Карпатах и возможном сходе лавин

На украинских горнолыжных курортах на этой неделе солнечных дней не ожидается.

В целом погода, по данным Sinoptik.ua, будет комфортной — умеренно морозной, без резких температурных перепадов, с мелким снегом и легким ветром.

В Буковеле установятся умеренные морозы. Днем термометры будут показывать -5...-8 °С, ночью — до -12...-13 °С. Небо над Карпатами будет постоянно затянуто облаками. Однако обойдется без штормовых предупреждений: скорость ветра составит около 2—5 м/с (только 20 января возможно усиление ветра до 6—6,2 м/с). Мелкий снег будет падать практически каждый день — то время от времени, то утром и до позднего вечера. Высота снежного покрова достигает 50 см в нижней части склона и 70 см на верхней.