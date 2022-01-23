В Закарпатье снежная лавина накрыла группу туристов

В горной долине Боржава (склон горы Плай, Закарпатская область) снежная лавина накрыла группу туристов.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«23 января в 11:18 в дежурный пункт ГСЧС в Ивано-Франковской области через приложение «Помощь в горах» поступило сообщение SOS, что на горной долине Боржава (склон г. Плай) вблизи пгт Воловец во время спуска группы туристов из 9 лиц произошел сход лавины, в результате чего частично снегом засыпало пять туристов», — говорится в сообщении.

Туристы откопались самостоятельно, однако один из них пострадал в результате схода лавины и нуждается в транспортировке. ГСЧС сообщила, что к спасательным работам привлекли 10 сотрудников и 3 единицы техники.