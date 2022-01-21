Україну запросили долучитися до формування 10-річної стратегії НАТО

Північноатлантичний Альянс запросив Україну разом із іншими партнерами долучитись до формування Стратегічної концепції НАТО до 2030 року.
Про це повідомила віцепремʼєр-міністр з євроінтеграції Ольга Стефанишина.
«Пропозиції України до концепту, зокрема, будуть базуватися на досвіді протистояння гібридній агресії протягом останніх восьми років. Країни Альянсу вже сказали чітке «ні» агресору на його ультиматуми щодо розширення НАТО. Сподіваємося, що нова концепція дасть стратегічну ясність щодо відносин Україна — НАТО до 2030 року», — зазначила політик.
Вона наголосила, що Україні важливо бачити стійку позицію щодо посилення східного флангу Альянсу.
- 17 грудня 2021 року МЗС Росії опублікувало проєкти договорів із США та НАТО про так звані гарантії безпеки. У проєкті договору зі США зазначається лише нерозширення НАТО на схід і колишні пострадянські країни (в тому числі — Україну), тоді як проєкт договору з НАТО виключає будь-яке розширення Альянсу.
- У проєкті, зокрема, йшлося про те, що НАТО має взяти на себе зобовʼязання не розміщувати свої збройні сили та зброю на території всіх інших держав Європи, які не були членами альянсу станом на 27 травня 1997 року. Відповідно до цієї вимоги, до таких країн належать Литва, Латвія, Естонія, Болгарія, Румунія, Словаччина, Чехія, Угорщина, Словенія, Хорватія, Албанія, Чорногорія та Північна Македонія.
- 21 січня на сайті МЗС РФ опублікували відповіді на запитання ЗМІ до міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Серед іншого глава російського МЗС заявив, що вимоги Росії до НАТО стосуються «виведення іноземних сил, техніки та озброєнь та інші кроки з метою повернення до конфігурації станом на 1997 рік на території країн, які не були членами НАТО на зазначену дату».