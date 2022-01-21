Вимога РФ про виведення військ НАТО: у Болгарії заявили, що оборонні питання вирішать самі, у Румунії нагадали про окупацію Криму

Міністерство закордонних справ Румунії назвало «недоречними і безпідставними» заяви російського МЗС щодо військової присутності НАТО в країні.
Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства країни.
Також у МЗС Румунії нагадали, що присутність сил НАТО в державах — членах Альянсу «є суто оборонною реакцією на дедалі більш агресивну поведінку Російської Федерації у Східному сусідстві, особливо з 2014 року, коли українська територія Криму була незаконно окупована Росією», — наголосили у МЗС Румунії.
У відомстві зазначили, що нині поведінка Росії продовжує посилюватися, попри спроби НАТО вести конструктивний діалог.
Окрім цього, МЗС Румунії зауважило, що заклик до скорочення сил НАТО у всіх державах Альянсу, які приєдналися після 1997 року, включаючи війська, також «міститься в пропозиціях Росії з європейської безпеки, оприлюднених у грудні 2021 року», які були «однозначно відхилені НАТО як неприйнятні» публічно та в діалозі НАТО — Росія та США — Росія.
«Таке прохання неприйнятне і не може бути предметом переговорів, враховуючи, що позиція стримування і оборони безпосередньо повʼязана і є невідʼємною частиною механізму колективної оборони НАТО, щодо якого жодна третя країна не може мати права вето. Союзники рішуче заявили, що будуть продовжувати свою політику зміцнення безпеки і колективної оборони, зокрема за допомогою присутності союзних військ на території східних союзників», — додали у міністерстві та запевнили, що Румунія й надалі рішуче підтримуватиме важливість зміцнення Східного флангу.
На заяву Росії також відреагували у Болгарії. Прем’єр-міністр країни Кирил Петков під час виступу у парламенті заявив, що його країна сама вирішує безпекові питання у координації з союзниками у НАТО.
«Болгарія — суверенна країна, яка давно зробила свій вибір, ставши членом НАТО. Тож ми самі у координації з нашими партнерами вирішуємо, як організувати оборону нашої країни», — сказав він.
Окремо Петков наголосив, що у НАТО не передбачена «нижча категорія членів, щодо яких колективна оборона повинна застосовуватися вибірково або обмежено».
- 17 грудня 2021 року МЗС Росії опублікувало проєкти договорів із США та НАТО про так звані гарантії безпеки. У проєкті договору зі США зазначається лише нерозширення НАТО на схід і колишні пострадянські країни (в тому числі — Україну), тоді як проєкт договору з НАТО виключає будь-яке розширення Альянсу.
- У проєкті, зокрема йшлося, про те, що НАТО має взяти на себе зобовʼязання не розміщувати свої збройні сили та зброю на території всіх інших держав Європи, які не були членами альянсу станом на 27 травня 1997 року. Відповідно до цієї вимоги, до таких країн належать Литва, Латвія, Естонія, Болгарія, Румунія, Словаччина, Чехія, Угорщина, Словенія, Хорватія, Албанія, Чорногорія та Північна Македонія.
- 21 січня на сайті МЗС РФ опублікували відповіді на запитання ЗМІ до міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Серед іншого глава російського МЗС заявив, що вимоги Росії до НАТО стосуються «виведення іноземних сил, техніки та озброєнь та інші кроки з метою повернення до конфігурації станом на 1997 рік на території країн, які не були членами НАТО на зазначену дату».