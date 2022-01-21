Украину пригласили присоединиться к формированию 10-летней стратегии НАТО

Североатлантический альянс пригласил Украину вместе с другими партнерами присоединиться к формированию Стратегической концепции НАТО до 2030 года.
Об этом сообщила вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина.
«Предложения Украины к концепту будут базироваться на опыте противостояния гибридной агрессии в течение последних восьми лет. Страны Североатлантического союза уже сказали четкое «нет» агрессору на его ультиматумы по расширению НАТО. Надеемся, что новая концепция даст стратегическую ясность в отношениях Украина — НАТО до 2030 года», — отметила политик.
Она подчеркнула, что Украине важно видеть устойчивую позицию по вопросу усиления восточного фланга Альянса.
- 17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В проекте договора с США указывается лишь нерасширение НАТО на восток и бывшие постсоветские страны (в том числе Украину), тогда как проект договора с НАТО исключает любое расширение Альянса.
- В проекте, в частности, говорилось, что НАТО должно взять на себя обязательство не размещать свои вооруженные силы и оружие на территории всех других государств Европы, которые не были членами Альянса по состоянию на 27 мая 1997 года. Согласно этому требованию, к таким странам относятся Литва, Латвия, Эстония, Болгария, Румыния, Словакия, Чехия, Венгрия, Словения, Хорватия, Албания, Черногория и Северная Македония.
- 21 января на сайте МИД РФ опубликовали ответы на вопросы СМИ к министру иностранных дел Сергею Лаврову. Среди прочего глава российского МИД заявил, что требования России к НАТО касаются «вывода иностранных сил, техники и вооружений и другие шаги с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату».