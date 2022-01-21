Украину пригласили присоединиться к формированию 10-летней стратегии НАТО

Североатлантический альянс пригласил Украину вместе с другими партнерами присоединиться к формированию Стратегической концепции НАТО до 2030 года.

Об этом сообщила вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина.

«Предложения Украины к концепту будут базироваться на опыте противостояния гибридной агрессии в течение последних восьми лет. Страны Североатлантического союза уже сказали четкое «нет» агрессору на его ультиматумы по расширению НАТО. Надеемся, что новая концепция даст стратегическую ясность в отношениях Украина — НАТО до 2030 года», — отметила политик.

Она подчеркнула, что Украине важно видеть устойчивую позицию по вопросу усиления восточного фланга Альянса.