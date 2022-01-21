Влада Києва просить роботодавців перевести працівників на дистанційку через зростання захворюваності на COVID-19

Столична влада закликала роботодавців перевести працівників на дистанційну роботу через різке зростання захворюваності на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Місто радить роботодавцям за можливості перевести працівників на дистанційний режим роботи. У разі, якщо це неможливо, необхідно провітрювати приміщення якомога частіше, слідкувати за дотриманням маскового режиму та соціальної дистанції. А в разі появи перших симптомів застуди — залишатися вдома», — заявила заступник голови КМДА Ганна Старостенко.

Вона нагадала, що у країні почалася нова хвиля пандемії через штам «Омікрон» і кількість нових хворих стрімко зростає. Лише минулої доби в Києві зареєстрували 1 552 хворих, загалом у країні — 20 156.