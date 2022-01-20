У Нідерландах на знак протесту музеї і театри один день стали перукарнями та спортзалами

У Нідерландах музеї, театри і філармонії на знак протесту на один день стали перукарнями, салонами краси та спортзалами.

Про це повідомляють Bloomberg і Euronews.

Днями влада країни дозволила відновити роботу останнім з обмеженням на кількість клієнтів, але залишила закритими музеї, театри, бари і кафе через поширення коронавірусу.

Десятки закладів культури і організацій назвали обмеження несправедливими, розгорнувши унікальну акцію протесту. До неї приєдналися музей Ван Гога, музей Франса Халса, концертний зал Консертгебау та багато інших.