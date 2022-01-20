В Нидерландах в знак протеста музеи и театры один день были парикмахерскими и спортзалами

В Нидерландах музеи, театры и филармонии в знак протеста на один день стали парикмахерскими, салонами красоты и спортзалами.
Об этом сообщают Bloomberg и Euronews.
На днях власти страны разрешили возобновить работу последним с ограничением количества клиентов, но оставили закрытыми музеи, театры, бары и кафе из-за распространения коронавируса.
Десятки учреждений культуры и организаций посчитали ограничения несправедливыми, развернув уникальную акцию протеста. К ней присоединились музей Ван Гога, музей Франса Халса, концертный зал Консертгебау и многие другие.
- Локдаун в Нидерландах ввели 19 декабря 2021 года на фоне распространения штамма коронавируса «Омикрон». При этом в стране высокий показатель вакцинации — 70,4 %.
- В стране для тех, кто боится делать прививку, даже появилась возможность вакцинироваться в VR-очках.