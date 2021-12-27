У Нідерландах пропонують вакцинацію від коронавірусу у VR-окулярах тим, хто боїться щеплення

У Нідерландах ввели можливість вакцинуватися від коронавірусу у VR-окулярах. Вона буде доступна тим, хто боїться робити щеплення.

Про це у своєму Twitter написав міністр охорони здоров’я Хуго де Йонге.

«Ви нервуєте перед щепленням, але хочете зробити бустерну дозу? Служба охорони громадського здоровʼя Амстердама буде рада вам допомогти. З’являється все більше місць, де пропонують VR-окуляри, які допомагають розслабитися під час щеплення», — повідомив він.

Також у своєму твіті міністр додав відеорепортаж такої вакцинації.