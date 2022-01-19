До системи Helsi вносили фейкові дані про вакцинацію від COVID-19. Причетними були очільниця дитячого центру й експосадовець Мінсоцполітики

У Києві викрили схему вимагання хабарів з лікарів і підроблення свідоцтв про вакцинацію. До оборудки були причетні чинні та колишні посадовці.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, очільниця Київського дитячого діагностичного центру вимагала від підпорядкованих лікарів щомісяця відраховувати їй частину своєї зарплати, аби продовжувати працювати в закладі.

Зокрема, правоохоронці зафіксували, як їй передали 46 тисяч і 30 тисяч гривень, —розмір «данини» залежав від кількості робочих змін лікарів. Під час останнього «траншу» жінку затримали.

Окрім цього, керівниця дитячого центру входила до складу групи людей, які вносили дані про проведення вакцинації від коронавірусу до інформаційної системи Helsi.me — за $250 і без щеплень.

Як з’ясували правоохоронці, також у схемі з вакцинацією були задіяні ще один лікар дитячого центру, колишня радниця заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) та ексзаступник міністра соціальної політики України з питань євроінтеграції.

Наразі тривають обшуки, вилучені мобільні телефони, чорнові записи, а також копії паспортів українців, які підтверджують протиправну діяльність.

Окремо у прокуратурі зауважили, що перед початком обшуків одна з фігуранток викинула свій мобільний телефон у вікно, а інша сховала вимкнутий гаджет за шафою.

Зараз очільниця медустанови затримана за підозрою у хабарництві та втручанні в автоматизовані системи (ч. 3 ст. 368 і ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України), іншим трьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 362 КК України. Слідчі дії тривають.