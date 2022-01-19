В систему Helsi вносили фейковые данные о вакцинации от COVID-19. Причастными были глава детского центра и экс-чиновник Минсоцполитики

В Киеве разоблачили схему вымогательства взяток с врачей и подделку свидетельств о вакцинации. К махинации причастны действующие и бывшие чиновники.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, глава Киевского детского диагностического центра требовала от подчиненных врачей ежемесячно отчислять ей часть своей зарплаты, чтобы продолжать работать в заведении.

В частности, правоохранители зафиксировали, как ей передали 46 тысяч и 30 тысяч гривен, — размер «дани» зависел от количества рабочих смен врачей. Во время последнего «транша» женщину задержали.

Кроме того, руководительница детского центра входила в состав группы людей, которые вносили данные о проведении вакцинации от коронавируса в информационную систему Helsi.me — за $250 и без прививок.

Как выяснили правоохранители, в схеме с вакцинацией были задействованы еще один врач детского центра, экс-советница замглавы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и бывший замминистра социальной политики Украины по вопросам евроинтеграции.

Сейчас продолжаются обыски, изъяты мобильные телефоны, черновые записи, а также копии паспортов украинцев, подтверждающих противоправную деятельность.

Отдельно в прокуратуре отметили, что перед началом обысков одна из фигуранток выбросила свой мобильный телефон в окно, а другая спрятала выключенный гаджет за шкафом.

Глава медучреждения задержана по подозрению во взяточничестве и вмешательстве в автоматизированные системы (ч. 3 ст. 368 и ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины), трем остальным фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 362 УК Украины. Следственные действия продолжаются.