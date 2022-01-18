Генсек НАТО кличе Росію на новий раунд перемовин. Він планує надати власні пропозиції з безпеки

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг покликав Росію на черговий раунд перемовин. Він планує надати власні пропозиції щодо безпекової ситуації в Європі.

Про це Столтенберг заявив на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, пише Deutsche Welle.

Він закликав Росію та 30 країн — членів НАТО знову сісти за стіл перемовин. Столтенберг підкреслив, що союзники готові надати свої письмові пропозиції та працювати над конкретними результатами.