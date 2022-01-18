Генсек НАТО кличе Росію на новий раунд перемовин. Він планує надати власні пропозиції з безпеки

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг покликав Росію на черговий раунд перемовин. Він планує надати власні пропозиції щодо безпекової ситуації в Європі.
Про це Столтенберг заявив на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, пише Deutsche Welle.
Він закликав Росію та 30 країн — членів НАТО знову сісти за стіл перемовин. Столтенберг підкреслив, що союзники готові надати свої письмові пропозиції та працювати над конкретними результатами.
Генсек НАТО заявив, що Альянс готовий піти на скорочення ризиків військової активності, досягнення більшої прозорості в оборонній галузі та вдосконалення каналів зв’язку.
«Отже, НАТО готовий, а союзники по НАТО готові брати участь і вислухати занепокоєння Росії. Але ми не підемо на компроміс щодо основних принципів, як-от право кожної нації обирати свій шлях і здатність НАТО захищати всіх союзників», — пояснив Столтенберг.
- Росія вимагає гарантій щодо нерозширення НАТО на схід Європи, скорочення кількості військових навчань, відмови від прийняття України в НАТО та нерозміщення ракет на її території. НАТО на переговорах 12 січня відмовило Росії в основних вимогах. Сторони домовилися продовжити діалог, але РФ тим часом накопичує війська біля кордонів України.
- Генсек НАТО Столтенберг попереджав, що переговори з Росією повністю не вирішать кризу безпеки для Європи й України. Він сподівається, що на цьому етапі вдасться запустити процес запобігання війні.