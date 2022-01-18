Генсек НАТО зовет Россию на новый раунд переговоров. Он планирует предоставить свои предложения по безопасности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позвал Россию на очередной раунд переговоров. Он планирует предоставить собственные предложения по поводу ситуации с безопасностью в Европе.

Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, пишет Deutsche Welle.

Он призвал Россию и 30 стран-членов НАТО снова сесть за стол переговоров. Столтенберг подчеркнул, что союзники готовы предоставить свои письменные предложения и работать над конкретными результатами.