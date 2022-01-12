Переговоры России и НАТО: Москва видит целью Альянса сдерживание РФ и будет противостоять

По итогам заседания совета Россия — НАТО замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Альянс нацелен на сдерживание России, а процесс расширения НАТО на восток несет в себе риски, которым Москва намерена противостоять.

Об этом он заявил на пресс-конференции после заседания.

Сдерживание России Грушко назвал главным предназначением Альянса, что якобы разрушающе действует на общеевропейскую безопасность.

Также он заявил, что разговор двух сторон получился откровенным, прямым и насыщенным, но в нем было много расхождений. Дипломат добавил, что на сегодняшний день у РФ и НАТО вообще нет объединяющей позитивной повестки, но обе стороны понимают риски начала крупной войны в Европе.