Омбудсман Денісова: У російському СІЗО, де утримують 33 українських політвʼязнів, стався спалах коронавірусу та корости

У СІЗО російського міста Ростов-на Дону, де незаконно утримують 33 українських політв’язнів, стався спалах коронавірусу та корости.

Про це, посилаючись на інформацію адвоката українців, повідомила на своїй сторінці у Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За словами омбудсмана, з початку пандемії коронавірусу вона систематично вимагає від Росії забезпечити українців у місцях позбавлення волі засобами індивідуального захисту.

«Утім, звернення залишаються без відповідного реагування. Крім того, від адвокатів постійно отримую інформацію про ненадання медичної допомоги, вилучення ліків та ігнорування скарг українських політв’язнів на стан здоров’я», — наголосила Денісова та зауважила, що це є грубим порушенням Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і Соціальною радами ООН.

У зв’язку з цим український омбудсман закликала уповноваженого з прав людини в Росії Тетяну Москалькову надати українцям фахову лікарську допомогу та відповідне медико-санітарне забезпечення.