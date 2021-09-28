Омбудсмен Денісова заявила, що Росія незаконно утримує понад 120 українських політвʼязнів

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на зустрічі з верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин Кайратом Абдрахмановим заявила, що Росія за політичними мотивами ув’язнила 121 громадянина України.
Про це повідомляє пресслужба омбудсмена.
«На сьогодні в ув’язненні перебуває 121 громадянин України, яких Росія незаконно позбавила волі за політичними мотивами, з них 86 — кримські татари. Вони зазнають репресій через релігійні переконання, піддаються жорстокому поводженню та катуванню», — зазначила Денісова.
Вона також вказала на випадки переслідування родичів людей, які мешкають на підконтрольній уряду території України.
«Сьогодні стало відомо про обшуки у матері українського добровольця і громадського активіста Станіслава Краснова в тимчасово окупованому Сімферополі. Їх було проведено з порушенням процесуальних прав, без залучення адвокатів. При цьому пошкоджено майно 74-річної жінки, а її саму безпідставно тримали у так званому «слідчому управлінні ФСБ» упродовж кількох годин», — навела приклад Денісова.
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- Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону, який передбачає утворення Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок агресії проти України для захисту політв’язнів.