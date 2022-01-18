Омбудсмен Денисова: В российском СИЗО, где содержатся 33 украинских политзаключенных, произошла вспышка коронавируса и чесотки

В СИЗО российского города Ростов-на Дону, где незаконно удерживают 33 украинских политзаключенных, произошла вспышка коронавируса и чесотки.

Об этом, ссылаясь на информацию адвоката украинцев, сообщила на своей странице в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По словам омбудсмена, с начала пандемии коронавируса она систематически требует от России обеспечить украинцев в местах лишения свободы средствами индивидуальной защиты.

«Впрочем, обращения остаются без ответного реагирования. Кроме того, от адвокатов постоянно получаю информацию о неоказании медицинской помощи, изъятии лекарств и игнорировании жалоб украинских политзаключенных на состояние здоровья», — отметила Денисова и отметила, что это грубое нарушение Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советами ООН.

В этой связи украинский омбудсмен призвала уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову предоставить украинцам профессиональную врачебную помощь и соответствующее медико-санитарное обеспечение.