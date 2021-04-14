Денисова: Боевики на Донбассе держат в плену 280 украинцев

По словам уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, боевики удерживают на Донбассе 280 пленных, среди которых — 44 военных.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Такие данные Денисова озвучила во время онлайн-встречи с заместителем государственного секретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Карой Макдональд. По данным омбудсмена, 258 граждан числятся пропавшими без вести на неподконтрольных Украине территориях Донбасса.

Денисова добавила, что Россия по политическим мотивам преследует 133 граждан Украины, из них 114 — незаконно заключены под стражу и находятся в местах лишения свободы в России и в оккупированном ею Крыму.