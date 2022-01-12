Омбудсмен Денисова: Россия по политически-религиозным обвинениям преследует 130 украинцев, более 70 граждан незаконно осуждены

Россия преследует по политически-религиозным мотивированным обвинениям 130 граждан Украины.
Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.
По словам омбудсмена, из преследуемых РФ украинцев 121 находится в заключении: 15 — во временно оккупированном Крыму, 106 — на территории России.
Денисова отметила, что среди заключенных — две женщины и 9 человек, лишенных права на свободу передвижения.
«76 человек уже приговорили к длительным срокам, остальные 45 находятся под судом и следствием. Среди заключенных — многодетные родители, люди с тяжелыми заболеваниями, общественные журналисты и правозащитники», — добавила омбудсмен.
Также Денисова сообщила, что в семьях украинских политзаключенных Кремля остались без родительской опеки и внимания 207 несовершеннолетних детей.
Отдельно уполномоченная Верховной Рады по правам человека подчеркнула, что Россия пренебрегает международным гуманитарным правом и нарушает права находящихся в незаконном заключении украинцев.
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