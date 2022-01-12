Омбудсман Денісова: Росія за політично-релігійними звинуваченнями переслідує 130 українців, понад 70 громадян незаконно засуджені

Росія переслідує за політично-релігійними вмотивованими звинуваченнями 130 громадян України.
Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі.
За словами омбудсмана, з переслідуваних РФ українців 121 перебуває в ув’язненні: 15 — у тимчасово окупованому Криму, 106 — на території Росії.
Денісова зауважила, що серед ув’язнених є дві жінки та 9 осіб, які позбавлені права на свободу пересування.
«76 осіб вже засуджено на тривалі терміни, решта — 45 осіб — перебувають під судом і слідством. Серед ув’язнених – багатодітні батьки, люди з тяжкими захворюваннями, громадські журналісти та правозахисники», — додала омбудсман.
Також Денісова повідомила, що в сім’ях українських політв’язнів Кремля залишилися без батьківської опіки й уваги 207 неповнолітніх дітей.
Окремо уповноважена Верховної Ради з прав людини наголосила, що Росія нехтує міжнародним гуманітарним правом і порушує права українців, які перебувають у незаконному увʼязненні.
- У квітні 2021 року уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що бойовики утримують на Донбасі 280 полонених, серед яких — 44 військових. Ще 258 громадян вважають зниклими безвісти на непідконтрольних Україні територіях Донбасу.
- 17 грудня 2021 року українського режисера Євгена Лавренчука затримали в італійському Неаполі за запитом Росії. Кремль звинувачує Лавренчука у «фінансових порушеннях», які він нібито скоїв 8 років тому, і вимагає екстрадиції митця. Суд Неаполя обрав українцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на час розгляду екстрадиційного запиту РФ.