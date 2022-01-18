Понад 10 млн українців згенерували COVID-сертифікати у «Дії»

Наразі понад 10 мільйонів українців згенерували цифрові сертифікати у «Дії». Серед них 9,6 млн — це «зелені» сертифікати про повну вакцинацію та 483 тисячі — «жовті», які підтверджують одну дозу, повідомляє МОЗ.

Окрім того, близько 300 тисяч людей згенерували так звані сертифікати про одужання і 14 тисяч — документи, які генеруються на підставі негативного ПЛР-тесту.

«Ми з впевненістю можемо говорити, що це один із найуспішніших цифрових проєктів, які ми реалізували спільно з Мінцифри та НСЗУ у 2021 році. 10 мільйонів користувачів — це не просто цифра, це рівень довіри до державних сервісів», — заявила заступниця міністра охорони здоровʼя Марія Карчевич.