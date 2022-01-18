Более 10 млн украинцев сгенерировали COVID-сертификаты в «Дії»

Сейчас более 10 миллионов украинцев сгенерировали цифровые сертификаты в «Дії». Среди них 9,6 млн – это «зеленые» сертификаты о полной вакцинации и 483 тысячи – «желтые», подтверждающие одну дозу, сообщает Минздрав.

Кроме того, около 300 тысяч человек сгенерировали так называемые сертификаты об выздоровлении и 14 тысяч — документы, генерируемые на основании отрицательного ПЦР-теста.

«Мы с уверенностью можем говорить, что это один из самых успешных цифровых проектов, которые мы реализовали совместно с Минцифрой и НСЗУ в 2021 году. 10 миллионов пользователей – это не просто цифра, это уровень доверия к государственным сервисам», — заявила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.