В Україні понад 15 мільйонів людей отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу

В Україні принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 15 022 922 людини. Повністю з них вакциновані 14 306 743 людини, а бустер отримали 113 560.

Про це вранці 18 січня повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Аби досягнути цих показників, за добу 17 січня зробили 80 921 щеплення: зокрема, 29 847 людини отримали першу дозу, всі інші — другу, бустер і додаткову.

Що стосується кількості хворих на коронавірус, то за минулу добу виявили 8 558 нових випадків, 188 людей померли, а шпиталізували 1 125 хворих. Загалом від початку пандемії й станом на 18 січня в Україні виявили 3 768 088 хворих, померли від ковіду 98 549 людей.