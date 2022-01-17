Голова парламенту Стефанчук одужав від коронавірусу

Очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук одужав від коронавірусу. Він був вакцинований від хвороби.
Про це він написав у своєму Facebook.
«Ура! Негативний тест. Щиро вдячний всім, хто підтримував мене в цей період, а особливо Олександру Корнієнку, який впродовж всього часу взяв на себе відповідальність за управління Радою», — зазначив Стефанчук.
Також голова парламенту закликав українців вакцинуватися та дотримуватися протиковідних вимог.
- 6 січня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що повторно заразився коронавірусом. Стефанчук хворів коронавірусом понад рік тому — у листопаді 2020 року. Тоді ще в Україні не розпочали кампанію з вакцинації.