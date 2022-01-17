Глава парламента Стефанчук выздоровел от коронавируса

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук выздоровел от коронавируса. Он был вакцинирован от болезни.
Об этом он написал в своем Facebook.
«Ура! Отрицательный тест. Искренне благодарен всем, кто поддерживал меня в этот период, особенно Александру Корниенко, который на протяжении всего времени взял на себя ответственность за управление Радой», — отметил Стефанчук.
Также глава парламента призвал украинцев вакцинироваться и соблюдать антиковидные требования.
- 6 января глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что повторно заразился коронавирусом. Стефанчук болел коронавирусом больше года назад — в ноябре 2020 года. Тогда еще в Украине не начали кампанию по вакцинации.