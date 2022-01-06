Голова Верховної Ради Стефанчук повторно заразився коронавірусом

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повторно заразився коронавірусом. Він зазначив, що наразі має нормальне самопочуття.

Про це він написав у своєму Facebook.

«Допоки самопочуття нормальне. Зробив тест лише тому, що в доньки вчора піднялась температура. Вкотре закликаю всіх: не забувайте про маски, дезінфекцію рук і дистанцію», — пояснив Стефанчук.

Він також закликав українців вакцинуватися, тому що після щеплення хвороба має значно легший перебіг, майже без симптомів.