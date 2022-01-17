Новини

До лонгліста Національного відбору на участь у «Євробаченні-2022» потрапили 27 учасників. Повний перелік

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

До попереднього переліку кандидатів Національного відбору на участь у пісенному конкурсі «Євробачення-2022» потрапили 27 виконавців. Загалом суспільний мовник отримав 284 заявки на участь в конкурсі.

Про це інформує пресслужба конкурсу.

До лонгліста потрапили:

  • Alina Pash;
  • AMARIIA;
  • Barleben;
  • DOdoBro;
  • Cloudless;
  • FIZRUK;
  • Gorim!;
  • IDXO;
  • Kalush Orchestra;
  • LAUD;
  • Laura Marti;
  • Michael Soul;
  • Our Atlantic;
  • Oyedamola;
  • ROXOLANA;
  • Schor;
  • SHY;
  • Sofia Shanti;
  • SOWA;
  • The blue artic;
  • The Tape Machine;
  • Victoria NIRO;
  • WELLBOY;
  • АНЦЯ;
  • Віка Ягич;
  • Східзахід;
  • Юлія Тимочко.

Уже наступного тижня буде оголошено список фіналістів та відбудеться жеребкування між ними для участі у фіналі.

Сам фінал пройде у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00 в прямому ефірі суспільного телеканалу «UA: Перший».

Пісенний конкурс «Євробачення-2022» відбудеться в італійському місті Турині.

  • На «Євробаченні-2021» Україну представляв гурт Go_A із піснею «Шум». Він отримав 364 голоси (97 від національних журі та 267 — від глядачів) і посів 5 місце. Це вперше виступ України був повністю україномовним.