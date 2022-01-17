До лонгліста Національного відбору на участь у «Євробаченні-2022» потрапили 27 учасників. Повний перелік

До попереднього переліку кандидатів Національного відбору на участь у пісенному конкурсі «Євробачення-2022» потрапили 27 виконавців. Загалом суспільний мовник отримав 284 заявки на участь в конкурсі.

Про це інформує пресслужба конкурсу.

До лонгліста потрапили:

Alina Pash;

AMARIIA;

Barleben;

DOdoBro;

Cloudless;

FIZRUK;

Gorim!;

IDXO;

Kalush Orchestra;

LAUD;

Laura Marti;

Michael Soul;

Our Atlantic;

Oyedamola;

ROXOLANA;

Schor;

SHY;

Sofia Shanti;

SOWA;

The blue artic;

The Tape Machine;

Victoria NIRO;

WELLBOY;

АНЦЯ;

Віка Ягич;

Східзахід;

Юлія Тимочко.

Уже наступного тижня буде оголошено список фіналістів та відбудеться жеребкування між ними для участі у фіналі.

Сам фінал пройде у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00 в прямому ефірі суспільного телеканалу «UA: Перший».

Пісенний конкурс «Євробачення-2022» відбудеться в італійському місті Турині.