«Євробачення-2022» відбудеться в італійському місті Турин

Пісенний конкурс «Євробачення-2022» офіційно відбудеться в італійському місті Турин. Про це організатори повідомили у пʼятницю, 8 жовтня.

Крім Турина, кандидатами на проведення змагання були Мілан, Ріміні, Болонья і Пезаро.

Півфінали запланували на 10 та 12 травня, а фінал — на 14 травня.